10 fantásticas ideas para incluir terciopelo en tu casa (¡ahora que está de moda otra vez!)

Además de tener una apariencia que a la mayoría le agrada y un tacto que parece ser adictivo para muchos, el terciopelo es una tela relativamente caliente, así que es muy buena opción para ser la materia prima de tu cubrecamas.

En otoño e invierno es perfecto para que lo tengas en cama, y en primavera y verano también tiene cabida el terciopelo, siempre y cuando lo acompañe sólo de sábanas, para que no mueras de calor todas las noches, ya que al ser una tela de tejido sumarte cercano no permite tanta ventilación y por lo tanto no es un telar demasiado cerca.