8 tips para organizar perfectamente tu casa en una semana

La organización del baño puede llevarte poco tiempo pues no suele ser una habitación grande. Si tienes un mueble organizador en el lavabo, retira todo lo que tengas guardado en cajones y repisas, sácalo y desecha aquello que ya no utilices o ya no funcione, sólo estorba. Vuelve a acomodar todo en los sitios correspondientes, asigna un lugar especial para las toallas, las toallitas de rostro, los jabones, las lociones y cremas.