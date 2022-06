9 ideas para remodelar tu cocina con poco presupuesto

Y por último, un pequeño detalle que cambia mucho no sólo el aspecto sino la funcionalidad de nuestra cocina: la grifería. Con ese guardadito que tienes y si no existe otro punto prioritario por remodelar, una excelente inversión es comprar nuevos grifos para la tarja: los hay con mezcladora integrada, con una sola llave, con llaves separadas, con dos salidas de agua, con manguera para alargar, con diferentes intensidades, etc., y puedes incluir el desagüe con extractor o triturador. Tu cocina funcionará diferente ¡con un solo detalle!

