6 ideas para que una habitación grande ¡se vea acogedora!

En muchas casas encontramos unas habitaciones muy grandes que nos hace pensar en que debemos hacer algo en la distribución de sus muebles para que ellas no se vean desproporcionadas. En casos así tenemos que recurrir a distintos trucos de decoración que nos permitan hacer de esas habitaciones lugares hermosos y vivibles en toda la extensión de la palabra, esto es, que nos deje satisfechos completamente y no sintamos que es un área de más que no sabemos que hacer con ella. Existen diferentes formas de atacar el problema, sin recurrir a extremos de construir una pared en medio de ella.

En este libro de homify les daremos 6 ideas para ayudarlos a resolver que hacer en esas habitaciones demasiado grandes de la casa, con poco esfuerzo y excelentes resultados.