10 proyectos para tu casa que puedes hacer en un solo día

La iluminación es la base de cualquier decoración, pero las lámparas no solamente nos ayudarán a hacer que el resto del diseño de la habitación se vea bien, y claramente. También nos pueden ayudar a decorar los espacios sin tener que gastar una fortuna. Y si tienes en casa algunos juegos de cerámica antiguos que ya no sabes qué hacer con ellos, transformarlos en una serie de lámparas es una excelente idea. Aunque si no los tienes puedes intentarlo con botellas de vino o de cristal, o vasos que sirvan de igual forma.