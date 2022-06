¿Cómo aprovechar las esquinas de la casa? – ¡6 ideas geniales!

Si tienen una esquina en un sitio iluminado por una ventana pues preparen un jardíncito que con unos buenos maceteros le de a ese espacio una vida que antes no tenía. Primero checan que la iluminación natural y la ventilación sea buena, después escojan las plantas que sobrevivan en el interior de la casa, hay algunas que les gusta la sombra pero en horas de la mañana el sol y la claridad de la ventana le viene muy bien, Así que escogiendo sus matas puede hacer un buen arreglo sin necesidad de romper el piso, solo unos maceteros con su plato debajo para que no se moje el piso con el agua de riego. Cuando vaya de compra de sus matas pregunte que necesita de luz y de agua estando en el interior de la casa, que no es lo mismo cuando están en el exterior y disfrute de su pequeño jardín en esa esquina sin uso de la casa.