7 truquitos para decorar con estilo un departamento de menos de 50 m²

Para proyectar el estilo y la decoración de tu apartamento debes partir de las paredes: no las pienses como los límites físicos que te mantendrán a salvo y alejado del mundo, mejor imagínalos como los lienzos blancos y seductores en los que podrás plasmar tus ideas. Considerando el tamaño, no abuses del color, procura que estas ideas se manifiesten en colores neutrales y diseños sublimes, ligeros, que evoquen tranquilidad y livianidad. No olvides los acentos en colores intensos en alguna esquina, en un mueble o en los textiles, pero no en más de una pared.

En este apartamento, las paredes se revistieron con un tapiz gris que parece una neblina constante, si bien el color es opaco, sus tonalidades son muy claras y ligeras.