7 tips para que tu casa sea cómoda ¡y multifuncional!

El plan de diseño de su casa multifuncional debe empezar por estudiar que tenemos en la casa, con que muebles contamos, que funciones hacemos, cuantas personas vivimos en ella, con toda esta información y el estudio de las circulaciones de la casa podrán hacer un plan de trabajo para reubicar muebles o rehacer la decoración que estorba por una que se adapte a sus necesidades, con el apoyo de toda la familia, que cuando terminen de resolver verán que algo que les molestaba y no sabían que era es que su casa realmente como la tenían no estaba funcionando bien, donde todo se pierde, empezando por el tiempo que se pierde atravesando una sala enredada donde todo está colocado donde les pareció pero sin estudiar realmente la función de ese mueble que dejaron atravesado . De ahora en adelante planifiquen que necesitan y donde va ese mueble o accesorio que tanto les gusta para no ponerlo en cualquier lugar sino donde han planificado que va.