6 sencillos tips para hacer tu cocina ¡MÁS GRANDE!

Cuando tenemos poco espacio cada milímetro es importante. Y a veces lo aprovechamos, pero no de la manera correcta. Apilar nuestras latas de conserva, o colocar cajas una sobre otra y crear filas y filas pueden ser una pésima idea. No sólo porque implican que los alimentos puedan dañarse, sino también porque hacen que la cocina luzca muy amontonada y poco ordenada. La mejor opción para aprovechar cada espacio de nuestra habitación es colocar estanterías y armarios con cajones pequeños para cada cosa, procurando que aquello que más utilizamos esté siempre a la mano. Puedes ocupar algunos armarios rinconeros, como estos de Diseño Arquitectónico by Servindsa, para aprovechar las esquinas, y equipar tus paredes con estantes y alacenas.