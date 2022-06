¡6 ideas geniales de regalos para una mujer!

En eso de accesorios la variedad es gigante pero piense primero si es cosméticos no le vaya a comprar de esos tapa amarilla que no se sabe cual es la marca, camine entre las tiendas especializadas y se llevará el susto de su vida al ver la cantidad y variedad de marcas que hay, así que le aconsejo si no quiere perder su tiempo :compre el más caro no tendrá perdida con ella, pero recuerde bien el tipo de piel que tiene y el tono de su cutis no vaya a ser que sea güera y le lleve un tono para piel morena. Los perfumes son otra nota regalarlo eso es preferible que le guste a usted que es quien va a oler cuando se le acerque y que usted no sea alérgico al aroma de ese perfume sobre todo. Un sombrero, aretes, o cualquier accesorio preferiblemente de plata u oro o algunos de moda que son de textiles, cuestan tanto como los de oro, porque son de firma de un diseñador X que los puso de moda. Asi que atrevase aqui tiene opciones y consejos.