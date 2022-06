Jardines: ¡6 ideas de caminos sensacionales!

En los casos de la jardinería no siempre el camino correcto es la linea recta o la menor distancia entre dos puntos. En el diseño de jardines los caminos no deben ser rectos, por lo general, sino adaptándose a las curvas de nivel de las zonas que se han diseñado y construido donde existen unas series de desniveles que hace más interesante el conjunto de vegetación sembrada dándole altura en las partes que se va a acentuar. También está el ejemplo de la cuarta dimensión eso significa que en un jardín tenemos ancho, largo y profundidad allí están las tres dimensiones conocidas pero tambien esta el tiempo en que se recorre cuando al caminar y dar la vuelta en una de las curvas del camino encontramos un paisaje que no esparabamos esa es la cuarta dimensión el recorrido , y muchos diseñadores de jardines toman en cuenta este principio para despertar el asombro en cada vuelta que damos por el camino diseñado en el jardin