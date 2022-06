OJO: ¡6 cosas que debes evitar al comprar muebles nuevos!

No compres el set. Así de simple. La mayoría de los diseños tradicionales incluyen no solamente un sillón, una mesa o una cabecera, pero la verdad es que si realmente quieres renovar tu decoración y tus muebles, ¿porqué comprar los mismo? Tu mejor inversión será comprar los mueles por separado, y no sólo porque tendrás más combinaciones y posibilidades para amueblar, sino porque a largo plazo es una inversión mucho más inteligente porque, en caso de que algún mueble se rompa o ya no te guste, es más fácil de sustituir. Además, los set no siempre te garantizan que cada elemento que incluye te encante, y lo primero que debe tener cualquier mueble para que lo compres es encanto, y que te inspire amor. Sólo así lograrás una sala hermosa!