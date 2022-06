¡5 ideas para preparar tu casa para el invierno!

En esta temporada de frío, los textiles son un elemento no solamente aliado en la decoración, sino necesario en cada rincón de tu hogar. Mantenernos en calor es una de las grandes ventajas de nuestra casa, y en esta época es la característica que más añoramos cuando estamos fuera. No permitas que el frío congele tu decoración y agrega algunas mantas a tus muebles. Una frazada en los pies de tu cama, como esta que nos propone Nómada Studio te hará muy feliz por las noches, y embellecerá tu habitación por las mañanas. No olvides colocar algunos tapetes o alfombras en la recámara, para evitar que el suelo frío congele tus pies por las mañanas. También podrás agregar frazadas a tu sala, y tus invitados te lo agradecerán.

Y ahora que ya sabes qué es lo necesario para decorar, ¡prepara tu casa para el invierno, y abre las puertas a tus invitados!