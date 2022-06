6 tips para una cocina moderna, limpia ¡y reluciente!

La limpieza del refrigerador es un tema un poco complicado. Como paso básico, procura realizar una limpieza a fondo semanalmente, mínimo, y si llegaras a derramar algo límpialo inmediatamente. pero el peor enemigo de los refrigeradores es, y será, el mal olor. No te preocupes, siempre hay un buen remedio para él. Puedes utilizar algunos remedios caseros como colocar un tazón con avena o con bicarbonato para que absorba los olores. Pero lo mejor es procurar colocar todos los alimentos en recipientes sellados, esto te ayudará a que se conserven mejor y a que no se mezclen los olores. Y si has decidido tener un refrigerador con despachador de agua, como el de esta cocina de Paulinho Peres Group no olvides limpiarlo, y agregar limón para no utilizar cloro.