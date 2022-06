13 ideas para renovar tu casa por menos de 2 mil pesos

Limpiar no solamente es cuestión de eliminar el polvo y las manchas, algunas veces nuestras habitaciones necesitan una limpieza a fondo para deshacernos de todas las cosas que no utilizamos y que solamente están ocupando un espacio más en las áreas. Intenta eliminar los objetos que no son necesarios, y descubrirás que tienes mucho más espacio del que parece, además de que puedes aprovechar para reordenar tus muebles y redefinir tus espacios.