12 baños para 12 tipos de personalidades distintas

Cuando estás viajando constantemente necesitas tener una habitación única en tu casa para sentir que estás en tu hogar, y que es ahí a donde perteneces. Sin embargo también deseas algo que te haga recordar todas las buenas experiencias que has tenido ahí afuera. Y este baño moderno es justo lo que necesitas: paredes industriales para recordarte los lugares que has visitado, lavabos rectangulares como los hoteles en los que has estado y un tapete textil que puedes haber traído de tu lugar favorito.