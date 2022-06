16 ideas de caminos para entrada y jardín

Los senderos no siempre nos llevan a un sitio, a veces el recorrido es el objetivo. Como este camino acompañado de un espejo de agua… si observamos al final, el camino de piedra nos lleva simplemente a otro lado del jardín, pero he aquí la riqueza de este diseño: ir al otro lado del jardín es disfrutar de un fresco espejo de agua que puede estar habitado por peces, cubierto de flores o visitado por aves. Lo importante aquí no es el destino, sino el viaje.

Los acabados de este sendero fueron elaborados con chukum, un material 100% natural que surge de un árbol endémico de Yucatán, aplicado por el grupo Chukum.

