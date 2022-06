6 pasos para crear la oficina perfecta ¡en casa!

Muy probablemente te hayas topado cientos de veces con el tema de la iluminación. Y es que la verdad es un punto que, siendo honestos, no siempre tomamos en cuenta pero que es sumamente importante. Además, imagina lo horrible que sería trabajar en una cueva lúgubre, o peor aún, en un espacio donde el reflejo del sol te molesta la visión. La iluminación en tu oficina no solamente te permitirá realizar tus actividades, sino que te ayudará a tener siempre la energía y a que tu cuerpo, inconscientemente sepa que es hora de trabajar. Una oficina oscura hará que te sientas somnoliento, como si ya fuera de noche, mientras que una oficina demasiado iluminada, no sólo te lastimará la vista, sino que podría dificultarte el trabajar. No olvides que un juego de cortinas, será tu mejor aliado para controlar la luz.