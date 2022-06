7 tips para crear un clóset-vestidor ¡perfecto!

Las personas somos como los árboles, cada cambio de estación tenemos la necesidad de cambiar el follaje, y no sólo por vanidad, sino porque verdaderamente necesitamos cambiar nuestra ropa. Imagina lo terrible que sería el invierno sin un buen abrigo, o lo que sería soportar la primavera en botas, suéteres y pantalones. Eso explica por qué más de uno soñamos con tener un enorme clóset, lleno de accesorios, zapatos y ropa para cada temporada, sólo para volver a decir: no tengo nada que ponerme. Y es que la verdad no importa la cantidad de ropa que tengamos, nunca parece ser suficiente ni la adecuada para cada día.

Además, nuestra necesidad de tener mayor variedad en el clóset crece proporcionalmente a nuestra edad. Cuando éramos niños en realidad no nos importaba, y de hecho seguramente tuvimos ese suéter, pantalón o tenis favoritos que no queríamos quitarnos nunca y que nos hacían sentir que no necesitábamos más. Durante el colegio, el uniforme, aunque muchas veces poco agradable, nos eliminaba la gran responsabilidad de elegir el outfit diario, pero en cuanto entramos a la universidad nos dimos cuenta que no sólo necesitas tener un guardarropa amplio para vestirte diario, sino que debe ser lo suficientemente variado como para asistir a fiestas, cócteles, eventos familiares, presentaciones importantes , hacer ejercicio y cualquier otro asunto que se presentara.

Pensando en nuestro clóset ideal, seguramente imaginaremos uno con estilo walk-in, en el que podamos entrar y transformarnos;y para ello debemos considerar que será el compañero que no sólo guardará celosamente nuestra ropa, si no que nos ayudará a elegirla todos los días y que esperará pacientemente un cambio tras otro, hasta que tengamos la decisión final. Así que si estás pensando en comenzar a diseñar tu clóset aquí te diremos lo básico que debes considerar para conseguir el perfecto clóset walk-in.