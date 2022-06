6 cosas que debes saber ANTES de comprar una casa

Tener una casa es una de las metas de vida más comunes. Todos soñamos, desde pequeños con tener nuestro propio espacio. Un castillo que defender, una guarida secreta de súper héroes; después se convierte en ese deseo adolescente de ser independientes y poder hacer lo que queramos en un espacio donde nadie pueda molestarnos ni decirnos que hacer. Finalmente, entendemos que tener una casa no es algo tan sencillo. La independencia total puede aterrarnos, pero la verdad es que llegamos a un punto donde ya no tenerla no es una opción. Realmente necesitamos un espacio donde podamos crecer como persona, y por qué no, tener una familia para verlos crecer también.

Cuando vamos a adquirir nuestra primera casa no emociona la idea de por fin tener nuestro propio hogar. Pero en cuanto comenzamos a adentrarnos en el mundo de las bienes raíces las cosas parecen complicarse. Hay muchas casas, muchos precios, muchos lugares donde nos gustaría vivir, pero sólo disponemos de lo necesario para tener una, por ahora. Cuando vamos a comprar na segunda vivienda, ya sea para vacacionar, para nuestro retiro o por cualquier otra razón, la experiencia no es menos complicada. Una casa no es una elección sencilla. Es como elegir a tu pareja. Hay algunas más lindas, otras más altas, más bajas, más amplias, con una mejor vista, pero lo importante es que te haga sentir cómodo; que te permita ser tú mismo, y sobre todo, que se parezca en lo más posible a lo que siempre soñaste. Así que si ya has empezado, o estás por empezar la ardua tarea de elegir tu futuro hogar, aquí te dejamos algunos consejos que te ayudarán a tomar la mejor decisión. Después de todo, una casa es, literalmente, algo grande.