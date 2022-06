Redecora tu hogar ¡en un fin de semana!

Los cambios siempre están presentes en nuestras vidas, algunas veces los hacemos forzados, como cuando el trafico es tanto que buscas una nueva ruta, y encuentras la forma de ahorrarte 10 minutos en el largo camino a la escuela; aunque siendo brutalmente honestos, hacer un cambio puede no ser tan agradable ni fácil para todos. Hacer un cambio es arriesgarse, pero como dice el dicho, el que no arriesga no gana. Nuestra casa es el palacio de la comodidad y la estabilidad, el único lugar que conocemos a dedillo y que podríamos explorar hasta con los ojos cerrados. Sin embargo, a veces también ese gran santuario necesita un cambio. Pintar las paredes, sanar las grietas, mover los muebles de lugar, comprar un mueble o una lámpara nueva, hacer un jardín. No importa, el más mínimo detalle podría hacer una gran diferencia.

El tiempo es un gran enemigo de nuestro hogar. Cada segundo que pasa va dejando su rastro sobre nuestros muebles, cada año los desgasta, cada día la pintura de nuestras paredes va perdiendo su brillo, y cada minuto deja una leve capa de polvo sobre nuestra casa que pareciera que la quiere enterrar. La limpieza y el mantenimiento continuo son la solución a estos males, pero la verdad es que a veces más bien necesitamos renovar las cosas, darle un nuevo ambiente y volver a crear un nuevo lugar.

El cambio de estación es el momento perfecto para redecorar nuestra casa, para prepararla para el clima diferente, las actividades típicas de cada estación y las fiestas. El problema en esto, es que a veces no disponemos de mucho tiempo, y pareciera que debemos conformarnos con cambiar los cojines de la sala. Es por eso que en este libro de idea te daremos 6 sencillos consejos para redecorar tu casa en un fin de semana.