Decoración navideña para casas pequeñas – ¡8 ideas encantadoras!

No podemos dejar atrás la entrada en la decoración navideña, sea una casa pequeña o grande, la entrada es nuestra presentación. Eso sí, dependiente del tamaño de la entrada o puerta será lo que podamos colocar, en este caso siendo una casa pequeña es recomendable usar accesorios pequeños para no opcar la puerta y además que no se vea pequeña.

Aquí tenemos una corona de Navidad en color blanco, los gustos son diferentes y puedes usar una verde con adornos de diferentes colores, procura que no sean muchos colores para que saturar la entrada.

¿Qué te parecieron estos consejos e ideas para decorar esta Navidad las casas pequeñas?