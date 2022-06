7 ideas navideñas ¡para 7 espacios de la casa!

Si tienes un mesa en tu cocina o incluso la del comedor, puedes decorarla con un hermoso mantel. Elige un mantel que no sea escandaloso, sino uno cálido y elegante que no se pierda lo que puedes poner sobre de él ni mucho menos que no se sature. De igual forma, puedes colocar platos y vasos para la ocasión, también trata de elegir los más sencillos en diseño.