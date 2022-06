7 regalitos navideños de última hora – ¡Házlos tú mismo!

Sin duda, no hay mejor regalo para esta Navidad que el que uno mismo hace.

Para comenzar este libro de ideas te presentamos un novedosa opción para regalar verde. Se trata de contenedores o macetas caseras incluyendo plantas. Puedes adquirir tazas o tazones llenarlos de tierra para macetas y colocarle algún tipo de planta. Y por qué no, puedes ponerle la tradicional noche buena. No te preocupes si el espacio es pequeño, o los tazones no tienes hoyos donde escurre el agua, puedes hacerles uno tú mismo con un taladro. Para decorarlo, puedes escribirle, como lo ves en la foto NOEL o la frase que más desees.