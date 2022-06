6 cosas que debes saber antes de comprar una casa

Si estás decidido comprar una casa, el primer paso es mirar, que no es una tarea fácil ni sencilla. Es importante, en estos momentos, depender de un apoyo profesional, como un agente de bienes raíces, que te dirigirá a edificios que tienen más que ver con tu estilo de vida y tu presupuesto disponible. Serán muchas, muchas visitas en muchos, muchos hogares. Pero hay algo que nunca cambia: la primera impresión es la que cuenta. Es decir, si te simpatiza la residencia, es un gran avance.

Y no es sólo simpatizar, debe ser capaz de imaginar la vida allí. Si por alguna razón aún no encuentras esa residencia, ya sea por problemas de arquitectura, la estética, el tamaño de las habitaciones o la ubicación, no insistas ni intentes convencerte de que alguna de las opciones no está tan mal. Mucho vale la pena seguir buscando que invertir en un hogar en el que no tienes empatía. Este diseño es de Echauri Morales Arquitectos.