15 formas de almacenamiento que nunca se te hubiesen ocurrido

Conforme pasan los años, nuestra casa parece acumular cosas, el espacio poco a poco se va percibiendo más pequeño, oscuro y sofocado, como si no cupiéramos como antes, y solemos relacionarlo con que estamos tan habituados a él que nos aburre y se hace monótono. La verdad, lo que pasa es que sin darnos cuenta la acumulación de cosas que hacemos en las habitaciones, en los pasillos, sobre los muebles, en las esquinas y en los rincones realmente achica el espacio, nos limita el área para desenvolvernos, ya no podemos usar el pasillo completo o ciertas alacenas de la cocina ya no reciben más utensilios, las esquinas que deberían estar libres para aumentar la sensación de amplitud están saturadas de cajas, de ropa, ollas o cualquier otro artículo…

La solución es liberar nuestra casa de esa monserga, revisar todo y hacer una limpieza profunda de aquellos artículos que sean inútiles. Pero ¿y los que se quedan? Pues ahora hay que buscarles un lugar especial para almacenarlos, ¡y mucho cuidado con que vuelvan a interferir en el espacio libre! Para ello, en este libro de ideas te presentamos 15 alternativas de almacenamiento para ahorrar espacio y mantener todo en orden.