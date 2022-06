¡Esta casa es maravillosa! Te va a encantar…

Otra de las características de esta casa contemporánea es que no está saturada de muebles u objetos, al contrario, tiene lo necesario para ofrecer el confort que sus inquilinos necesitan. La madera, en la planta superior, sigue haciendo acto de presencia en todas las habitaciones, en la recámara no es la excepción. Los colores neutros se complementan con los cálidos, creando un ambiente tranquilo y relajante. No podíamos esperar menos de esta casa.