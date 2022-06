7 casas de un piso con planos para que te animes a construir la tuya

7 planos y sus casas de un piso. ¡Inspírate!

Cuando se trata de la creación de la casa familiar perfecta, la altura no lo es todo, por lo tanto no siempre la opción más viable es una residencia de dos niveles. Las casas de un solo piso cuentan con un gran encanto y una sensación de hogar que las hace únicas y muy funcionales, haciéndolas perfectas para familias con integrantes de la 3era edad, ya que no requieren de subir escaleras para movilizarse dentro de la casa. Con gran creatividad y un excelente diseño, las casas de un piso pueden satisfacer las necesidades espaciales de cualquier familia, como te mostramos con los diseños de nuestros profesionales, de 7 magníficas residencias con todo y sus planos. ¡Ven a conocerlas!