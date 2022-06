Tendencia en decoración 2016: ¡color rosa cuarzo!

¿Te gusta mucho el color rosa? Así que no te importará tener un mostrador para expandir la belleza en donde sea puesto. No demasiado, porque como hemos dicho al principio, no queremos una casa de muñecas, más bien una casa adulta pero de buen gusto, así que no abuses del color, siempre y sólo en algunas notas para no caer en el exceso.

Además, la gran ventaja es que este es el color estrella del 2016, y claro, es un tono neutro que es fácil de armonizar con otros colores e irradia luz y brillo.