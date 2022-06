16 ideas de jardineras que te van a gustar para tu casa

16 jardineras para mantener el contacto con la naturaleza.

El no tener mucho espacio para tener un jardín, no es impedimento para tener plantas y vegetación integradas dentro del diseño de la casa. Las jardineras son la solución perfecta para poder tener un área verde en el hogar, aun cuando las condiciones del terreno no sean las óptimas. En este libro de ideas, te presentamos 16 diseños de jardineras empotradas, que crean un espacio propicio para poder tener plantas, vegetación y flores, elementos que brindan una excelente vibra y mucho bienestar al ambiente de la casa. ¡Ven y conoce junto a nosotros estas ideas por parte de nuestros profesionales aquí en homify!