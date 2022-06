6 errores a evitar al decorar tu casa

Extravagancia no es sinónimo de fealdad en la decoración, pero sí lo pudiera ser de atrevimiento, pues no cualquiera se atreve a combinar colores llenos de vida o texturas sumamente únicas y eso es lo que nos lleva a otro gran error, la falta de audacia.

No hay regla que nos apegue a siempre elegir paredes monocromáticas, así que no rompes ninguna cuando optas por más de dos para teñir tus paredes y elegir el mobiliario. Además el apelar por varios colores no significa que tengan que ser todos intensos, en el diseño hecho por Luis Corbella Jordi la sutileza domina.