Casas cerca de la playa: ¡6 consejos para mantenerlas en óptimas condiciones!

Los colores ligeros, claros, son los más indicados para el apartamento en la playa, sobre todo porque son colores refrescantes del ambiente y no se deterioran demasiado por su exposición al sol, que aunque a veces tienen garantía de que no perderán su color original el trabajo que hace el sol sobre ellos es implacable. Así que es preferible escoger desde el principio unos muebles que no maree el color en la primera vacación y que tengan una duracion aceptable en el tiempo.