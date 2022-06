6 ideas para crear una recámara relajante ¡y acogedora!

Si no les gusta tener plantas en su habitación por aquello de que se roban el oxigeno que ustedes necesitan durante la noche cuando ellas no hacen fotosíntesis, consumen oxígeno y emiten dióxido de carbono. Este es una larga historia de hace mas de un siglo cuando un científico aseguró que las plantas en las recámaras no eran convenientes para los humanos porque les quitaba el oxigeno que ellos necesitaban. Actualmente esa teoría no es valida, es cierto que las plantas emiten dióxido de carbono pero la proporción es tan baja respecto al beneficio que ellas dan que es gratamente aceptado su uso dentro de toda la casa; quizás la persona que duerme junto a nosotros emita más dióxido de carbono mientras duerme y por ese motivo no la sacamos al patio por las noches. Pero si no le gusta tenerlas dentro de su recámara al menos tenga un balcón o terraza donde desde su cama pueda disfrutar de tan grato espectáculo: sus plantas cubriendo ese jardín todo florido.