6 claves MUY importantes para elegir la casa perfecta

Puede ser que nos enamoremos de una casa en particular, cumple con todos los items que nos hemos imaginado para ser felices viviendo en ella, tamaño, número de recámaras, facilidades de uso de áreas comunes o ya en el terreno de la casa tenemos las comodidades que estamos esperando en la casa perfecta pero el presupuesto manda, quizás si a esa casa en el caso que esté en construcción dejamos para luego algunas de las cosas que no son urgentes, como terminar los clóset o la pintura de algunas habitaciones y eso lo hacemos después, cuando las finanzas se aclaren, podemos hacernos cargo de los arreglos o modificaciones dándole tiempo a resolver el presupuesto para no quedar mal con los pagos que debemos realizar.