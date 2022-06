6 GRANDES ventajas de vivir en una casa pequeña

En un espacio donde lo que tienen es porque lo necesitan y su uso es a diario no vale la pena acumular nada que no les sirva de inmediato. En esos casos no se acumula nada y menos esos recuerditos que se compran y a veces ni nos acordamos donde ni porqué lo compramos, así que dejan de ser recuerdos para ser un estorbo que no saben que hacer con ello y lo van acumulando en los espacios menos pensados. Los acumuladores de objetos si tuvieran una casa pequeña no tendrían ese problema porque si acumulan cosas inútiles no podrían estar dentro de su casa, alégrense de que su casa sea pequeña y disfrútenla al máximo.