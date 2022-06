Tips para vender una casa ¡en un dos por tres!

Muchas personas, en cuanto entran a su nueva casa comienzan a pensar en las reformas que vna a hacer. Romper un muro aquí, abrir la cocina tradicional para convertirlo en Americana, ampliar una de las habitaciones, etc. Todo esto es válido. Lo que no es recomendable es que la persona tenga que gastar parte del presupuesto previsto para las renovaciones en corregir los problemas preexistentes. En resumen: una casa que está a la venta debe estar en perfectas condiciones. Por lo tanto, antes de poner la propiedad a disposición de los visitantes interesados, busca restaurar los pequeños defectos que encuentres por el camino: puede ser un pie roto, una grieta en la pared o una puerta de armario suelto. No importa. La inversión realizada en estos pequeños ajustes será fácilmente compensado por una venta a un precio satisfactorio.