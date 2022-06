Casa en un árbol: ¡7 diseños espectaculares!

Las casas en un árbol, no solo son para niños, también para los adultos. No solo son para pasar un rato, o una tarde, también pueden estar acondicionadas para acampar, con pequeña cocina, recámara y ¡hasta baño! Todo es cuestión de creatividad y un árbol grande, fuerte y generoso que permita construir una casa para estancias no tan cortas. En la fotografía, una encantadora casa de árbol de Squirrel Designed Tree Houses Limited que a muchos nos gustaría tenerla en el patio de nuestra casa o en el rancho más cercano. A poco no?