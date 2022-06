Lo que tienes que saber para construir una alberca en tu patio

Tener una casa con alberca puede ser el sueño de muchos de nosotros. Llegar un tarde de verano y poder tomar un refrescante chapuzón, observar el partido de fútbol y después disfrutar de una deliciosa carne asada y una fiesta en la alberca, o despertarte por las mañanas y sumergirte un rato para despertar y mantenerte en forma, y para aquellos románticos, no podrán negar que más de una vez se imaginaron teniendo una encantadora velada en la alberca, con la imagen de la luna reflejándose sobre la superficie. Sin importar cuál sea el propósito que tengas para tu alberca, la verdad es que con sólo pensarla nos ponemos a imaginar en lo costoso que podría ser. Pero ¡te tenemos una buena noticia!: cualquier persona con el espacio suficiente puede tener una alberca en su hogar, y lo mejor es que cualquier espacio puede ser adaptado.

Algunos consejeros de finanzas recomiendan que para poder lograr cualquier proyecto la clave es en no pensar en lo costoso que podría ser, ni imaginar que no podrías pagarlo, sino pensar todo desde el qué deberíamos hacer para obtenerlo y establecernos los pasos para conseguirlo. Así que, si desde siempre has soñado en tener una alberca, ¿porqué no empezar a construirla,o planearla? Podrías cumplir al menos uno de tus propósitos de año nuevo, como el de ser más feliz, o incluso podrías ponerlo como propósito para el siguiente año. Y para ayudarte a que no sientas que es algo imposible, o que el costo te consumirá, en este libro de ideas te dejamos algunos detalles que debes considerar para planear un presupuesto y poder construir una alberca que se adapte a tus posibilidades y tu bolsillo, pero sin dejar la belleza y la diversión de lado. ¡Sumérgete en nuestros consejos y sugerencias!