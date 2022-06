7 tips para que en tu casa no se oigan muchos ruidos

Cuando estamos descansando ya casi dormidos y empiezan a sentirse ruidos y no de los mosquitos precisamente o además de ellos, es la casa que nos impiden conciliar el sueño. Esos pequeños ruidos, que por lo repetitivos se nos hacen fastidiosos, porque no nos permiten concentrarnos cuando estamos trabajando en casa o que ya pensamos que nos acostumbramos a ellos pero cuando nos duele la cabeza quisiéramos salir corriendo, tenemos que ponerles cuidado porque por lo general son el inicio de males mayores. Si la casa cruje, suena o se oyen toda clases de sonidos, esas molestias nos acarrean preocupación y si no les ponemos cuidado el problema será mayor en cualquier momento.

Cada ruido tiene su explicación a no ser que sea una de esas casas con fantasmas incluidos, que en ese caso nosotros no podemos darle solución alguna sino la recomendación… múdense para alguna que no este ubicada sobre un cementerio ancestral donde en el sótano se oigan llantos y cadenas, pero los demás ruidos se lo explicaremos aquí en este libro de idea de homify y sus respectivas soluciones.