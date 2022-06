Organización en el hogar: ¡6 tips para diseñar estantes y repisas!

Cuando decidimos que la casa tiene libros por todas partes y no sabemos donde más guardarlos, pero tampoco queremos deshacernos de ellos ´porque realmente nos gustaría mucho volver a leerlos. También por el trabajo tenemos muchos que necesitamos, además de los libros de los muchachos, entonces decidimos elegir nuevas estanterías o repisas donde colocarlos.Las repisas o estantes tienen también que estar de acuerdo con las personas de la familia que las van a usar y así escoger su diseño y colores no solamente por el espacio de la habitación donde se van a colocar sino por el tipo de usuario que van a tener, no es lo mismo una repisa en un dormitorio de los niños que una en la biblioteca de la casa, alli manda más el que la usa.

En este libro de ideas homify les da algunas imágenes donde ustedes puedan ver modelos que les gusten por su originalidad o con estos consejos puedan elegir en el mercado lo que más le conviene a su casa y a su diseño interior para que no desentone en el conjunto de los muebles que ya tienen. Estos 6 consejos no se los pierdan e irán sobre seguro al elegir sus estantes.