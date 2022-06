Techos altos: ¡6 formas de aprovecharlos al máximo!

Si realmente le molesta el techo alto porque no llega a ser tan alto como para darle un uso apropiado, ya que no pasa de los 5 metros entre su piso actual y la parte inferior del techo, pues no le queda más remedio que colocar un plafón o falso techo que le dé la altura deseada y sobre el que pasen las instalaciones eléctricas correspondientes. Ahora tendrá su casa con la sensación mas acogedora posible y una altura buena sin ser demasiado alta ni tampoco muy baja. El techo falso es la solución en estos casos y se pueden lucir con un buen diseño apropiado para crear una buena decoración.