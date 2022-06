¿Entrevista de trabajo por internet? – ¡7 tips para que el fondo se vea GENIAL!

Quite todos los objetos personales que puedan ser observados por los entrevistadores, nada de fotos de su familia, ni de su mascota, ni suyos. Nada de peluches, posters, esculturas ni objetos que distraigan a las personas que lo están observando. Ni una obra de arte, aunque sea una de la que se sienten muy orgullosos de poseer, o de alguna que ustedes hayan hecho, nada de eso. Lo importante es usted y toda la atención de los entrevistadores se debe centrar en usted, se lo merece así que no los distraiga para nada. No puede tener detrás de su persona ningún pizarrón con notas de trabajo o tableros con notas de ningún tipo. Solo se puede admitir una planta no muy llamativa de piso, nunca sobre la mesa de la laptop y ni se le ocurra un jardín vertical solo algo como un detalle que complemente el ambiente sin ser muy notorio.

Nadie deben ser interrumpidos ni oírse música, ni ruido de la cocina, preferiblemente si es en su casa saque a la familia de alli y que no regresen hasta nuevo aviso, ni perros ladrando ni niños gritando. Solo usted, la computadora y los entrevistadores por Skype.