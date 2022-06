7 estilos de chimeneas para casas grandes y pequeñas

La chimenea moderna es donde la salida de humo se elimina porque no se necesita por lo tanto no es necesaria una repisa tampoco, porque el calor y la llama es producido por la combustión del bioetanol que es alcohol de la remolacha 100% natural destilado con un proceso muy particular, este producto no produce humo ni olor al quemarse. Estas bio chimeneas son por lo tanto unos diseños que cada día se mejoran necesitando algunas de solo una pared y un tomacorriente cerca para instalarlas, quien sale perdiendo en estos novedosos diseños es Papá Noel y tendremos que dejarle la puerta de la calle abierta ´para que entre.