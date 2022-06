6 características ÚNICAS de una casa inteligente

En cada habitación se controla individualmente el clima según las necesidades de cada persona y el uso de cada habitación por ejemplo hay personas que son más sensibles ante el frío que otras por eso en las recámaras algunas preferirán 17 ° C y otras 20° C también según el uso y las dimensiones de cada habitación tendrán la regulación del clima dando una sensación de confort en toda la casa inteligente . El termostato del sistema de refrigeración de la casa puede ser manipulado a distancia a fin de darle a los distintos ambientes el clima necesario como por ejemplo dar la temperatura que necesitan nuestras mascotas si no estamos en casa o las plantas que tenemos en el interior.

Mientras usted esta pensando en levantarse porque la música ambiental que le gusta empezó a sonar para despertarlo, ya el calentador de agua se activó para que tenga la temperatura prevista del baño de toda la familia además de que la temperatura de la habitación se coloco de forma que se le hace fácil levantarse y la sala de baño tendrá el clima adecuado para que usted ingrese a ella.