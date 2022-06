6 tips para cuidar y mantener tu patio ¡sensacional!

Cuando escoja las plantas para su jardín de fácil mantenimiento además de buscar las plantas que crecen en la zona donde viven o en un área cercana, con el mismo tipo de clima, busquen plantas de bajo mantenimiento asegúrense con su proveedor en el vivero donde siempre compra cuales son las que le facilitarán ese mantenimiento de poda, trasplante, abono y riego antes de embarcarse en unas que aunque sean muy llamativas tendrán que estar encima de ellas para cuidarlas, si no les gustan barrer mucho las plantas que botan las hojas y las flores no serán sus preferidas así que prepárense para comprar las de bajo mantenimiento para que estén felices con su jardín y no amargados por el mantenimiento.