Lo que debes tomar en cuenta si sueñas con una pecera en tu casa

Empecemos por definir donde lo vas a colocar, se recomienda tener una toma de electricidad muy cerca para que no tengas un cableado colgando por toda la casa, eso es importante y lo otro es que no le de la luz del sol al acuario ya que eso perjudicaría que el agua se mantenga limpia al crecer en ella un alga no deseada. Después definir el tamaño del acuario, de eso depende el costo y el mantenimiento. Hay muchas opciones en el mercado ya que si crees que lo pueden hacer en casa ustedes mismos, deben estar seguros de poder armar las láminas de vidrio sin que queden nada de fisuras en los bordes que produzca perdida de agua.

Definir también si van a tener peces de agua dulce o peces de agua salada, estos últimos definitivamente son más vistosos, es como tener un pedacito de mar en tu casa, pero es más costoso tanto los peces como el mantenimiento. En los costos no solo está la piedrita picada del fondo, las matas, adornos, los peces, sino todo el sistema de oxigenación para mantener el agua en optimas condiciones.

Les recomiendo darse un recorrido por los negocios especializados y cuaderno en mano ir anotando especificaciones y precios para descartar lo que les parezca excesivo y sacar cuentas.