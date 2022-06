6 consejos para que tus alfombras se vean ¡como nuevas!

Cuando la alfombra se manche no dude en quitar la mancha de inmediato, si es liquido que se ha derramado seque con papel absorbente de inmediato y proceda a limpiar dependiendo de que es el líquido que origino la mancha, si es sólido retírelo con una cuchara o la punta de un cuchillo suavemente.

Independientemente del tipo de mancha que sea deben limpiar de los bordes hacia el centro para que la mancha no se agrande, si están usando algún producto especial para el tratamiento de las manchas deberán, como en todo textil probar primero en una esquina de la alfombra, que no sea muy notoria, para ver la reacción de ella con el producto, después usarlo pero en pocas cantidades a la vez para que no re riegue demasiado en el resto que no tiene manchas y no restregar la alfombra sino presionar con el paño donde coloquen el producto en la superficie de la mancha para no dañarla.