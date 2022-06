Lo que debes saber para tener una casa ¡NO TÓXICA!

Haga un buen mantenimiento de su casa y de los alrededores para prevenir la proliferación de mosquitos y malezas que le obliguen al uso de productos químicos y pesticidas con frecuencia, usándolos solo cuando sea extremadamente necesarios. Evite la acumulación de agua estancada donde se criarán mosquitos, trate sus aéreas verdes de forma razonable quitando las malas yerbas a tiempo para no necesitar de herbicidas químicos. Si necesita comprar estos productos lea muy bien las indicaciones antes de comprarlas y cuando las vaya a usar evite los productos que contengan órgano fosforado. Si encuentra pesticidas peligrosos en su hogar no los deseche por los drenajes ni inodoros para no producir contaminación, hable con el departamento de servicios públicos de su comunidad para saber cómo desecharlos.