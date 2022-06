¡6 pequeños cambios que TRANSFORMARÁN tu casa!

¿Te ha pasado que entras a tu casa y de repente no te sientes bien? ¿Sientes que la apatía se apoderó de tí al entrar a tu propio hogar y no sabes porqué? Probablemente es porque la decoración de nuestro hogar no nos convence y nos deprime un poco al ver la casa siempre igual. ¿La casa está vieja? ¿Ha pasado de moda? Sea lo que sea, tranquilo, no te agobies pensando que cambiar el look de tu vivienda será algo que te supondrá un enorme desembolso económico. ¡No tiene porqué ser así! Recuerda que muchas veces son los detalles los que marcan la diferencia, y mucho más si hablamos de decoración y mobiliario.

De eso se trata este libro de ideas. De compartirte una serie de pequeños cambios en los que quizás no hayas reparado y que pueden mostrar una imagen completamente diferente del espacio sin necesidad de hacer grandes obras. Son detallitos que pueden suponer un cambio radical en tu vivienda sin que tu cartera llore desconsolada. Así que ¡toma nota!