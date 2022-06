Antes y después de 5 fachadas: ¡5 cambios fantásticos!

¡Un enorme cambio! La fachada mantiene discreción y no se desborda en glamour debido al respeto del entorno y porque se decidió mantener en cierta forma la esencia histórica del inmueble. Sin embargo, las dminutas ventanas se cambiaron por un grupo de tres ventanas más amplias que inyectan luz y ventilación al interior. La puerta se delimitó en una vista que se alarga y cierra con una ventana superior. Y detrás del pretil se alcanza a ver una terraza que no existía antes, lo que hace suponer que el cambio fue integral y no sólo en apariencia, ¿quieres conocer la remodelación completa? Visita De casa abandonada ¡a moderna y encantadora!